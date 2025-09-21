Сирия планирует наладить хорошие отношения с США

В ходе беседы Ахмед аш-Шараа подчеркнул важность налаживания хороших и прямых связей между США и Сирией, а также отметил, что основным вопросом на переговорах станет полная отмена экономических санкций против Дамаска. Ахмед аш-Шараа добавил, что мир не должен заставлять сирийцев страдать и что США могут оказать помощь.