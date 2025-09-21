Сирия планирует наладить хорошие отношения с США

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа выразил намерение встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения перспектив двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе беседы Ахмед аш-Шараа подчеркнул важность налаживания хороших и прямых связей между США и Сирией, а также отметил, что основным вопросом на переговорах станет полная отмена экономических санкций против Дамаска. Ахмед аш-Шараа добавил, что мир не должен заставлять сирийцев страдать и что США могут оказать помощь.
Временный глава сирийской администрации прибыл в Соединенные Штаты 21 сентября для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сопровождаемый четырьмя министрами. Ожидается, что во время визита, помимо двусторонних встреч, состоится официальное открытие сирийского посольства в Вашингтоне. 24 сентября Ахмед аш-Шараа выступит с речью на сессии Генеральной Ассамблеи. Также сообщается о планах встречи Трампа с сирийским лидером на полях сессии.
Ранее, 14 мая, Трамп провел переговоры с аш-Шараа в Эр-Рияде, где объявил о намерении Вашингтона приступить к снятию санкций, действовавших в отношении Дамаска на протяжении десятилетий. 1 июля он подписал указ об отмене режима односторонних санкций против Сирии. -0-