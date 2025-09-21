Макрон предложил ввести международные силы в сектор Газа

Ранее ряд международных организаций делали заявление о геноциде в секторе Газа. Наиболее резонансным стал иск ЮАР в январе 2024 года в Международный суд ООН, в котором страна обвинила Израиль в совершении геноцида в секторе Газа. Суд принял к рассмотрению иск и в качестве временной меры потребовал от Израиля принять все меры по недопущению геноцида.