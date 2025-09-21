Макрон предложил ввести международные силы в сектор Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не квалифицирует события в секторе Газа как геноцид, поскольку такие определения должны давать не политики, а судьи и историки на основании веских доказательств. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS News.
«Мы не квалифицируем происходящее в качестве геноцида, поскольку это не политическое заявление. Судьям или историкам признавать геноцид, основываясь на сериях доказательств, четкой судебной практике и ясных элементах», — сказал французский лидер.
При этом Макрон четко обозначил «красную черту», предупредив, что если Израилю будет позволено вытеснить палестинцев из Газы, это будет означать уничтожение будущего для Палестины.
В качестве пути к деэскалации он сообщил, что Париж в настоящее время тесно сотрудничает с Лондоном и лидерами стран региона над предложением о размещении в Газе международных военных сил с мандатом Организации Объединенных Наций.
Ранее ряд международных организаций делали заявление о геноциде в секторе Газа. Наиболее резонансным стал иск ЮАР в январе 2024 года в Международный суд ООН, в котором страна обвинила Израиль в совершении геноцида в секторе Газа. Суд принял к рассмотрению иск и в качестве временной меры потребовал от Израиля принять все меры по недопущению геноцида.
Кроме этого в начале этой недели независимая комиссия ООН по расследованиям пришла к выводу, что в секторе Газа «происходит геноцид». Лидеры таких стран, как Бразилия, Колумбия и Турция, также публично использовали термин «геноцид» для описания действий израильской армии.