В Польше обнаружили новые обломки неопознанных воздушных объектов

В официальном сообщении полиции говорится о том, что в субботу один из жителей Кентшинского повята сообщил властям об обнаружении обломков неопознанного воздушного объекта, а в воскресенье поступило еще несколько сообщений от жителей Замосцкого, Бялобжегского и Седлецкого повятов.