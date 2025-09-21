В Польше обнаружили новые обломки неопознанных воздушных объектов, которые могут быть связаны с нарушением воздушного пространства в ночь на 10 сентября. Об этом сообщает МВД республики.
В официальном сообщении полиции говорится о том, что в субботу один из жителей Кентшинского повята сообщил властям об обнаружении обломков неопознанного воздушного объекта, а в воскресенье поступило еще несколько сообщений от жителей Замосцкого, Бялобжегского и Седлецкого повятов.
Уточняется, что указанные территории взяты под охрану полицейскими и пожарной службой (которая проводит осмотр объектов на наличие опасных веществ), приняты меры совместно с прокуратурой и военной жандармерией.