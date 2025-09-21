Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан.
Таким образом израильский политик отреагировал на заявления Великобритании, Канады и Австралии о признании Палестины в мире.
«Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», — приводит слова премьера его канцелярия.
Как подчеркнул Биньямин Нетаньяху, страны, признавшие Палестину государством, дают «огромную награду терроризму».
Ранее сообщалось, что Израиль пытается заставить Францию отказаться от признания Палестины. В частности, израильская сторона грозит сокращением обмена разведданными.