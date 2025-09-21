Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху отверг идею создания палестинского государства

Таким образом израильский политик отреагировал на заявления Великобритании, Канады и Австралии о признании Палестины в мире.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что палестинское государство не будет создано к западу от реки Иордан.

Таким образом израильский политик отреагировал на заявления Великобритании, Канады и Австралии о признании Палестины в мире.

«Палестинского государства не будет. Палестинского государства к западу от реки Иордан не будет», — приводит слова премьера его канцелярия.

Как подчеркнул Биньямин Нетаньяху, страны, признавшие Палестину государством, дают «огромную награду терроризму».

Ранее сообщалось, что Израиль пытается заставить Францию отказаться от признания Палестины. В частности, израильская сторона грозит сокращением обмена разведданными.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше