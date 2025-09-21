Руководитель и основатель мемориального общества «Курск», гражданин Польши Ежи Тыц погиб в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Курской области в воскресенье, 21 сентября.
«В зоне СВО погиб гражданин Польши Ежи Тыц, руководитель мемориального общества “Курск”, занимавшийся восстановлением памятников советским воинам в Польше», — говорится в сообщении.
Источник отмечает, что в зоне спецоперации Тыц взял себе позывной «Зыгмунт», сражаясь на стороне Вооруженных сил России против боевиков киевского режима. Он до конца оставался верен своим идеалам и сражался с противником, поддерживающим взгляды нацистов.
Ежи Тыц на протяжении многих лет возглавлял мемориальное общество «Курск», принимая участие в восстановлении памятников советским солдатам и воинских захоронений на территории Курской области. В 2020 году он также был награжден государственной медалью «Памяти героев Отечества».
Свою деятельность Тыц вел под жестким давлением русофобский польской власти. В связи с этим глава мемориального общества «Курск» был вынужден покинуть родину.
Ранее KP.RU сообщал, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб гражданин Соединенных Штатов, сын заместителя директора ЦРУ Майкл Глосс. Американец воевал на стороне Вооруженных сил России в составе полка ВДВ.
Глосс погиб в апреле 2024 года, однако известно об этом стало не так давно. Инцидент произошел во время штурма в Донецкой области под Раздоловкой и Веселым. Молодой человек по-настоящему увлекся Россией и ее культурой, а затем, когда срок действия его визы подходил к концу, Глосс подписал контракт с Министерством обороны РФ.
Ранее также сообщалось о гибели в зоне проведения спецоперации учителя ОБЖ из московской школы имени Маршала В. И. Чуйкова Геннадия Старунова, который являлся обладателем звания «Учитель года Москвы — 2022». До этого мужчина лично встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Как сообщал гендиректор РСВ Андрей Бетин, Старунов погиб при исполнении долга перед Родиной, принимая участие в боевых действиях в зоне СВО.