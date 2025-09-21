Глосс погиб в апреле 2024 года, однако известно об этом стало не так давно. Инцидент произошел во время штурма в Донецкой области под Раздоловкой и Веселым. Молодой человек по-настоящему увлекся Россией и ее культурой, а затем, когда срок действия его визы подходил к концу, Глосс подписал контракт с Министерством обороны РФ.