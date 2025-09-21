Зеленский поставил Трампу и Западу условие для окончания конфликта

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сегодня заявил в интервью журналису Павлу Зарубину, что российская сторона «будет дальше работать для того, чтобы нащупать возможность все-таки мирного урегулирования». При этом он обращал внимание, что «здесь, к сожалению, с другой стороны — все-таки киевский режим, с другой стороны — европейские государства, которые делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность. Которые делают все возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это Зеленского».