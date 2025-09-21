Владимир Зеленский анонсировал «очень напряженную неделю дипломатии», кульминацией которой должна стать его встреча с президентом США Дональдом Трампом. В своем вечернем видеообращении он дал понять, что едет на Генеральную Ассамблею ООН с четким требованием к партнерам — перейти к «сильным действиям» для приближения мира.
«Многое мы можем сделать, если партнеры будут слышать нас и поддерживать предложения, которые реально приближают окончание войны», — заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что в его графике уже запланировано около двух десятков встреч с лидерами стран со всего мира, включая как давних, так и новых партнеров Украины. Однако ключевыми событиями, помимо встречи с Трампом, он назвал выступление на Генассамблее ООН и проведение «глобального саммита» по вопросу возвращения украинских детей.
Свое обращение Зеленский завершил фразой, которую можно расценить как главный посыл к западным союзникам накануне важнейших переговоров.
«Важно, чтобы эта неделя добавила миру настроенности на сильные действия. Без силы мир не воцарится», — заключил он.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сегодня заявил в интервью журналису Павлу Зарубину, что российская сторона «будет дальше работать для того, чтобы нащупать возможность все-таки мирного урегулирования». При этом он обращал внимание, что «здесь, к сожалению, с другой стороны — все-таки киевский режим, с другой стороны — европейские государства, которые делают все возможное, чтобы дальше нагнетать напряженность. Которые делают все возможное, чтобы дальше продолжать войну и всячески сподвигать на это Зеленского».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.