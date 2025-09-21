Эксперт объяснил намерение Британии признать Палестину

«Британия не отказываясь от возвращения своего влияния, своих, условно говоря, подмандатных территорий, однозначно делает ставку на палестинские структуры. И в этом смысле я не думаю, что это они делают ради палестинцев и не ради того, чтобы было палестинцам лучше, а, пользуясь ситуацией, пытаются взять под контроль уже их. И с их помощью как прокси восстанавливать свое присутствие там (на Ближнем Востоке — ред.)», — полагает собеседник агентства.