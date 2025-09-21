Песков похвалил автомобиль УАЗ на полигоне «Мулино»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе посещения полигона «Мулино» похвалил автомобиль УАЗ, который в народе называют «буханкой». Соответствующее кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин».
«Вот, самая лучшая машина», — сказал Песков, указывая на «буханку» с антидроновой защитой.
Отметим, что высоко оценил надежность автомобиля УАЗ и главком Сухопутных войск ВС РФ генерал Андрей Мордвичев, сопровождавший российского лидера Владимира Путина во время осмотра военной техники на полигоне.
Напомним, российский президент посетил полигон «Мулино», где наблюдал за ходом военных учений, ознакомился с экспозицией современной военной техники и вооружения, а также провел беседу с иностранными делегатами, приглашенными на данные учения. Ранее Песков заявил, что Путин весьма положительно оценивает учения «Запад-2025».