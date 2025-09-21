Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев назвал безграничным наследие застреленного в США активиста Кирка

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по нвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев назвал безграничным наследие американского общественного деятеля Чарли Кирка. У себя в соцсети X он написал, что дело политического активиста объединяет людей по всему миру.

Источник: Life.ru

«Наследие Чарли Кирка выходит за рамки любых границ — это голос веры, мужества и истины, который объединяет всех нас», — говорится в сообщении Дмитриева.

Напомним, Чарли Кирк был смертельно рарен в шею 10 сентября во время массового мероприятия в кампусе Университета Юты. У него остались жена и двое детей. По подозрению в убийстве задержан 22-летний американец по имени Тайлер Робинсон. Как стало известно, во время общения с близкими он утверждал, что Чарли Кирк якобы являлся «источником ненависти».

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше