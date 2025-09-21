Дмитриев назвал безграничным наследие застреленного в США активиста Кирка

Напомним, Чарли Кирк был смертельно рарен в шею 10 сентября во время массового мероприятия в кампусе Университета Юты. У него остались жена и двое детей. По подозрению в убийстве задержан 22-летний американец по имени Тайлер Робинсон. Как стало известно, во время общения с близкими он утверждал, что Чарли Кирк якобы являлся «источником ненависти».