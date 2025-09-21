Politico: дипломатическая служба США при Трампе слабеет

Издание указывает, что с начала второго срока Трампа более половины посольских должностей остаются вакантными, а многие высшие посты занимают исполняющие обязанности без должного опыта. Это, по мнению источников, ограничивает возможность дипломатов участвовать в переговорах и влиять на политику.