Politico: дипломатическая служба США при Трампе слабеет

Американские дипломаты и бывшие сотрудники госдепартамента отмечают снижение роли внешнеполитической службы США при администрации Дональда Трампа, сообщает Politico. По их мнению, дипломаты всё чаще выступают исполнителями решений, а не инициаторами внешнеполитических стратегий.
Издание указывает, что с начала второго срока Трампа более половины посольских должностей остаются вакантными, а многие высшие посты занимают исполняющие обязанности без должного опыта. Это, по мнению источников, ограничивает возможность дипломатов участвовать в переговорах и влиять на политику.
Многие сотрудники боятся высказываться, опасаясь увольнения или отсутствия карьерного роста из-за новых правил оценки «верности» политике президента.
Представитель госдепа Томми Пиготт отметил, что госсекретарь Марко Рубио «реорганизовал весь департамент», чтобы посольства могли оказывать влияние на внешнюю политику, но ведомство не допустит попыток «подрыва целей» президента.
