«Вчера, 20 сентября, житель Кентшинского повята сообщил властям об обнаружении обломков неопознанного воздушного объекта. Сегодня поступили новые сообщения от жителей Бялобжегского, Седлецкого и Замосцкого повятов. Полиция совместно с пожарной службой взяла под охрану указанные территории и приняла меры совместно с военной жандармерией и прокуратурой», — сказано в заявлении, размещённом на сайте министерства.
Эти объекты, как полагают в ведомстве, могут быть связаны с нарушением воздушных границ Польши в ночь на 10 сентября. В настоящее время Государственная пожарная служба сраны проводит осмотр объектов на наличие радиоционных или химических веществ, чтобы обеспечить безопаность.
Напомним, что инцидент с беспилотниками произошёл 10 сентября. Польша подверглась вторжению 19 дронов и обвинила во всём Россию. Однако Минобороны РФ подчеркнуло непричастность Москвы к случившемуся. Польские СМИ и власти также изначально заявили, что из-за падения БПЛА была повреждена крыша жилого дома в населённом пункте Вырыки у границы с Украиной. Однако позже выяснилось, что повреждения выли вызваны не беспилотником, а ракетой с истребителя F-16.