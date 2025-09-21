«Хаоса не будет. Будут меры»: Захарова ответила Макрону на его опасения по изъятию активов РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что страны Европы будут ждать жесткие ответные меры в случае конфискации замороженных российских активов.
«Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», — заявила политик в беседе с ТАСС.
Так Захарова прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что нарушение международных правил в отношении замороженных активов РФ приведет к «полному хаосу». При этом французский лидер признал, что Европе придется соблюдать международные нормы.
Ранее KP.RU сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц также передумал использовать замороженные активы РФ. По мнению немецкого политика, их изъятие чревато последствия, особенно для Бельгии, в которой находится депозитарий Euroclear, где хранятся российские активы.