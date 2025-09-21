Макрон: конфисковать замороженные активы РФ невозможно без нарушения права

Европейский союз не станет заниматься конфискацией замороженных на Западе российских активов, так как не намерен нарушать международное законодательство, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Мы все существенно привязаны к необходимости соблюдать международные правила. Мы будем уважать международное право. Мы действуем предсказуемо, и мы не будем делать невозможного с замороженными активами», — сказал он в интервью CBS.
По словам Макрона, нарушение международного законодательства может обернуться «началом полного хаоса».
Ранее группа американских сенаторов из обеих партий внесла законопроект о регулярной передаче Киеву замороженных российских активов, находящихся в США. Документ предполагает внесение поправок в законы, подписанные в 2024 году на тот момент президентом Джо Байденом. Поправки позволят передавать Украине не менее $250 млн каждые 90 дней.