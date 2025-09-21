Ричмонд
Макрон: конфисковать замороженные активы РФ невозможно без нарушения права

Президент Франции предупредил о риске начала хаоса.

Источник: Аргументы и факты

Европейский союз не станет заниматься конфискацией замороженных на Западе российских активов, так как не намерен нарушать международное законодательство, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Мы все существенно привязаны к необходимости соблюдать международные правила. Мы будем уважать международное право. Мы действуем предсказуемо, и мы не будем делать невозможного с замороженными активами», — сказал он в интервью CBS.

По словам Макрона, нарушение международного законодательства может обернуться «началом полного хаоса».

Ранее группа американских сенаторов из обеих партий внесла законопроект о регулярной передаче Киеву замороженных российских активов, находящихся в США. Документ предполагает внесение поправок в законы, подписанные в 2024 году на тот момент президентом Джо Байденом. Поправки позволят передавать Украине не менее $250 млн каждые 90 дней.

