Маск посетил мероприятие памяти Кирка в Аризоне

Американский предприниматель Илон Маск, как утверждается, участвует в траурных мероприятиях в память о консервативном активисте Чарли Кирке, который был убит 10 сентября. СМИ опубликовали видеозапись с трибун, позволяющую увидеть бизнесмена.
Мероприятия проводятся в Аризоне. Предполагается, что их посетят до 100 тысяч американцев.
Кирк скончался после того, как в него стреляли в университете в американском штате Юта.
Читайте материал «Фон дер Ляйен: ЕС будет учитывать свои интересы в вопросе пошлин против Китая».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.Читать дальше