Маск посетил мероприятие памяти Кирка в Аризоне

Американский предприниматель Илон Маск, как утверждается, участвует в траурных мероприятиях в память о консервативном активисте Чарли Кирке, который был убит 10 сентября.

Мероприятия проводятся в Аризоне. Предполагается, что их посетят до 100 тысяч американцев.

Кирк скончался после того, как в него стреляли в университете в американском штате Юта.

Читайте материал «Фон дер Ляйен: ЕС будет учитывать свои интересы в вопросе пошлин против Китая».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

