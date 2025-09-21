Bild: в Германии увеличился спрос на частные бункеры после инцидента с БПЛА

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос на строительство частных бункеров в Германии значительно возрос в последнее время, особенно после инцидента с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Польше. Об этом сообщает ТАСС.
По данным газеты Bild, с января количество запросов увеличилось на 50%. Наибольшее число обращений поступило именно после этого инцидента. Примерно 30% всех запросов исходят от компаний и арендодателей, которые заинтересованы в создании бункеров для своих сотрудников на территории предприятий. В Германии уже есть 579 убежищ, способных разместить почти 480 тыс. человек.
Утром 10 сентября оперативное командование польской армии сообщило о ликвидации нескольких объектов, нарушивших воздушное пространство страны, которые были идентифицированы как БПЛА. Премьер-министр Польши отметил, что в ночь на 10 сентября произошло 19 нарушений воздушных границ. В связи с этим НАТО по просьбе Польши активировало статью 4 Североатлантического договора для начала консультаций между членами альянса.
Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 10 сентября российские Вооруженные силы нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в нескольких областях, включая Ивано-Франковск и Львов, при этом объекты на территории Польши не планировались для поражения. Дальность БПЛА, которые предположительно пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Российское Министерство обороны также выразило готовность к консультациям с польской стороной по этому вопросу. -0-