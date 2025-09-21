Ричмонд
Трамп признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля Ferrari

По словам главы США, теперь он любит американские машины.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в детстве мечтал о покупке автомобиля итальянской марки Ferrari. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

«Я всегда хотел иметь Ferrari… В действительности у меня была Ferrari некоторое время. Теперь я покупаю американское. Я люблю американские машины», — сказал глава Белого дома.

Напомним, ранее сегодня Трамп заявил, что готов к переговорам с лидерами Демократической партии США в конгрессе, касающимся предотвращения возможного шатдауна.

