Трамп признался, что в детстве мечтал о покупке автомобиля Ferrari

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в детстве мечтал о покупке автомобиля итальянской марки Ferrari. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
«Я всегда хотел иметь Ferrari… В действительности у меня была Ferrari некоторое время. Теперь я покупаю американское. Я люблю американские машины», — сказал глава Белого дома.
Напомним, ранее сегодня Трамп заявил, что готов к переговорам с лидерами Демократической партии США в конгрессе, касающимся предотвращения возможного шатдауна.
Узнать больше по теме
