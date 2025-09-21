Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Хаоса не будет. Будут меры»: Захарова ответила Макрону на его слова о российских активах

Конфискация замороженных в Европе российских активов приведёт не к хаосу, а к жёстким ответным действиям со стороны Москвы. Об этом во время общения с ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова французского президента Эмманюэля Макрона.

Источник: Life.ru

До этого Макрон заявил, что в Европе «существенно привязаны» к необходимости соблюдать нормы международного права в отношении замороженных активов, а нарушение этих правил, по его словам, повлечёт за собой «полный хаос».

«Хаоса не будет. Будут меры. Жёсткие. И они это знают», — заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее двупартийная группа американских сенаторов представила законопроект, предлагающий регулярную передачу Соединёнными Штатами замороженных российских активов Украине. Инициатива предполагает внеение изменений в законы, подписанные бывшим президентом Джо Байденом в 2024 году, которые регламентируют конфискацию активов РФ и оказание военной помощи киевскому режиму.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше