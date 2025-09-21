Ричмонд
Tasnim: в Нью-Йорке пройдут переговоры глав МИД Ирана и «евротройки»

В переговорах также будет участвовать глава евродипломатии Каллас.

Источник: Аргументы и факты

Переговоры между Ираном и «евротройкой» (Францией, Германией и Великобританией) на уровне министров иностранных дел пройдут в Нью-Йорке. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

На встрече также будет присутствовать глава дипломатии Европейского союза Кайя Каллас.

По данным источника, переговоры могут быть проведены в понедельник или во вторник.

19 сентября Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции о невозобновлении санкций против Тегерана. В результате рестрикции против Ирана будут восстановлены. Ожидается, что это произойдет после 27 сентября.

Накануне Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ после голосования в ООН по вопросу санкций.

