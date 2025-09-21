Сенатор Владимир Джабаров рассказал единственный приемлемый вариант, который позволит Украине завершить СВО. Сенатор уверен, что это только капитуляция.
А вот на заявления экс-президента Украины Виктора Ющенко он попросил не обращать никакого внимания. Ведь в свое время именно Ющенко поставил страну на неонацистские рельсы. А теперь ни за что не отвечает и не понимает до конца ситуации.
— Единственный вариант для Украины — капитулировать перед Россией и принять ее условия, других вариантов нет, — отметил Джабаров в беседе с NEWS.ru.
Ранее Виктор Ющенко в интервью призвал Украину «идти на Москву», несмотря на провалы и кризисы. Н так же отметил, что победа не должна ограничиваться границами 1991 года. А границы должны существенно сместиться.
А Владимир Зеленский выступил с обвинениями в адрес президента США. Он «уличил» Трампа «в напрасной трате времени».