Моди призвал граждан Индии отказаться от иностранных товаров

Об этом пишет The India Today.
Он отметил, что многие товары, которые в Индии используют каждый день, сделаны за границей, но граждане страны даже не знают об этом.
«Нам нужно отказаться от них… То, что нужно нации, должно производиться в самой Индии», — заявил Моди.
Ранее в российском МИД заявили RT, что любые попытки разрушить связи России и Индии обречены на провал.
