Моди призвал граждан Индии отказаться от иностранных товаров

Премьер Индии Нарендра Моди призвал жителей страны отказаться от иностранных товаров на фоне растущей напряжённости в торговых отношениях с США.

Источник: AP 2024

Об этом пишет The India Today.

Он отметил, что многие товары, которые в Индии используют каждый день, сделаны за границей, но граждане страны даже не знают об этом.

«Нам нужно отказаться от них… То, что нужно нации, должно производиться в самой Индии», — заявил Моди.

Ранее в российском МИД заявили RT, что любые попытки разрушить связи России и Индии обречены на провал.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше