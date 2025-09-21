Трамп прибыл в Аризону, где пройдёт прощание с Кирком

Об этом сообщает CNN.
«Президент Дональд Трамп прибыл в Аризону перед своим выступлением на панихиде по Чарли Кирку», — говорится в публикации.
Самолёт президента приземлился на авиабазе Люк недалеко от стадиона, где проходит мероприятие.
Ранее американский предприниматель Илон Маск опубликовал видео со стадиона, где пройдёт церемония прощания с Кирком.
Мероприятие могут посетить до 200 тыс. человек.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше