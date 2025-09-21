Ричмонд
Трамп прибыл в Аризону, где пройдёт прощание с Кирком

Президент США Дональд Трамп прибыл в Аризону, где пройдёт церемония прощания с убитым активистом Чарли Кирком.

Источник: Reuters

Об этом сообщает CNN.

«Президент Дональд Трамп прибыл в Аризону перед своим выступлением на панихиде по Чарли Кирку», — говорится в публикации.

Самолёт президента приземлился на авиабазе Люк недалеко от стадиона, где проходит мероприятие.

Ранее американский предприниматель Илон Маск опубликовал видео со стадиона, где пройдёт церемония прощания с Кирком.

Мероприятие могут посетить до 200 тыс. человек.

