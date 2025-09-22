В Калининграде подвели итоги года работы губернатора

По словам Дятловой, при участии губернатора построены новые школы, капитально отремонтированы старые здания и начато возведение самой большой в регионе школы на улице Героя России Мариенко. На ремонт тротуаров направлена рекордная сумма — 700 млн рублей, обновляются 45 объектов. Ведется строительство дорог в разных районах.
Развивается экологический транспорт: в троллейбусный парк поступило 15 новых машин, планируется закупка еще 20. Обновляются парки, территории у водоемов и детские площадки. Среди других направлений — закрытие угольных котельных, замена тепловых сетей, поддержка участников СВО, новые молодежные клубы и соцвыплаты педагогам.
«Я благодарна Алексею Сергеевичу за внимание к проблемам горожан и помощь, которую он оказывает Калининграду», — отметила Дятлова.
