В Калининграде подвели итоги года работы губернатора

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова назвала первый год работы губернатора Алексея Беспрозванных началом перемен для города. Она поблагодарила его за поддержку ключевых проектов.

Источник: телеграм-канал главы администрации города Калининграда Елены Дятловой

По словам Дятловой, при участии губернатора построены новые школы, капитально отремонтированы старые здания и начато возведение самой большой в регионе школы на улице Героя России Мариенко. На ремонт тротуаров направлена рекордная сумма — 700 млн рублей, обновляются 45 объектов. Ведется строительство дорог в разных районах.

Развивается экологический транспорт: в троллейбусный парк поступило 15 новых машин, планируется закупка еще 20. Обновляются парки, территории у водоемов и детские площадки. Среди других направлений — закрытие угольных котельных, замена тепловых сетей, поддержка участников СВО, новые молодежные клубы и соцвыплаты педагогам.

«Я благодарна Алексею Сергеевичу за внимание к проблемам горожан и помощь, которую он оказывает Калининграду», — отметила Дятлова.

Ранее мы писали о том, что в Черняховске губернатор озвучил новые задачи для муниципалитетов.