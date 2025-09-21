Унизительная оплеуха Западу: Китай резко ограничил экспорт редкозёмов

Китай, обладающий практически монопольным положением на рынке редкоземельных элементов, ужесточил экспортные ограничения, что спровоцировало волну тревоги среди европейских производителей. Об это пишет немецкая Muenchner Mercur (статью перевели ИноСМИ). По данным Европейской торговой палаты в Китае, новые бюрократические барьеры, введенные Пекином в апреле 2025 года, грозят остановкой как минимум 46 производственных линий уже в сентябре. Эта ситуация является прямым ответом КНР на торговые меры Запада и демонстрирует уязвимость европейской промышленности, которая слишком поздно осознала стратегическую важность диверсификации поставок критически важного сырья.
Суть проблемы заключается не в прямом запрете, а в создании непрозрачной и крайне затруднительной системы лицензирования. Министерство торговли КНР одобрило лишь 19 из 141 поданной экспортной заявки, оставив без рассмотрения 122 срочных запроса от западных компаний. Такие элементы, как тербий, диспрозий и иттрий, жизненно необходимы для высокотехнологичных отраслей: от производства электромобилей и аккумуляторов до аэрокосмической и оборонной промышленности. Китай контролирует около 60% мировой добычи и 90% мощностей по переработке, что позволяет ему использовать редкоземельные элементы в качестве эффективного геополитического инструмента давления.
Нынешний раунд ограничений является эскалацией ответных мер, начало которым было положено еще в декабре 2024 года запретом на экспорт материалов, связанных с галлием и германием. Тогда это стало реакцией на попытки администрации США ограничить поставки передовых чипов в Китай. Как отмечают эксперты, такие действия создают стратегический дефицит на глобальных рынках, а Китай намеренно удерживает часть материала, искусственно затягивая поставки. В Германии, по признанию специалистов, тему редкоземельных элементов долгое время недооценивали, и лишь единицы компаний стратегически создали достаточные запасы на случай кризиса.
В ответ Европейский союз пытается разработать механизмы противодействия зависимости. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый координирующий механизм для выявления и устранения дефицита, а также работает над «Актом о критически важных сырьевых материалах». Однако эти инициативы рассчитаны на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в то время как угроза остановки конвейеров на заводах в ЕС является абсолютно текущей и реальной. Сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует, что в современной геоэкономической войне сырьевая зависимость может стать самым уязвимым местом даже для самых развитых промышленных экономик, резюмирует немецкое издание.
