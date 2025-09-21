Унизительная оплеуха Западу: Китай резко ограничил экспорт редкозёмов

Суть проблемы заключается не в прямом запрете, а в создании непрозрачной и крайне затруднительной системы лицензирования. Министерство торговли КНР одобрило лишь 19 из 141 поданной экспортной заявки, оставив без рассмотрения 122 срочных запроса от западных компаний. Такие элементы, как тербий, диспрозий и иттрий, жизненно необходимы для высокотехнологичных отраслей: от производства электромобилей и аккумуляторов до аэрокосмической и оборонной промышленности. Китай контролирует около 60% мировой добычи и 90% мощностей по переработке, что позволяет ему использовать редкоземельные элементы в качестве эффективного геополитического инструмента давления.