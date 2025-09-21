Ричмонд
В МИД Португалии сообщили о намерении признать Палестину

Власти Португалии намерены признать Палестину суверенным государством. Об этом 20 сентября сообщается в заявлении МИД страны на официальном сайте.

Источник: РИА "Новости"

«В воскресенье, 21 сентября 2025 года, министр иностранных дел Пауло Ранжел выступит с официальным заявлением о признании государства Палестина», — сказано в публикации.

Отмечается, что данное заявление будет подтверждено в рамках Генассамблеи ООН. В тот же период будут проводиться двусторонние встречи президента Португалии с лидерами и представителями других стран.

Ранее в этот день государственность Палестины признали Канада, Австралия и Великобритания. По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, кооперационные усилия Лондона, Канберры и Оттавы направлены на создание нового импульса для решения «в формате двух государств», которое будет включать прекращение огня в Газе и освобождение заложников, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, исключил создание государства Палестина к западу от реки Иордан. По его словам, признавшие государственность страны «дают огромную награду терроризму».

Несмотря на это, палестинское движение ХАМАС назвало признание государственности важным шагом для граждан Палестины.

