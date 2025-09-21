Белый дом готов дать Трампу «карт-бланш» для войны с наркокартелями

Сторонники законопроекта обращают внимание, что ежегодно от передозировок наркотиками в США погибают порядка ста тысяч человек, и Белый дом апеллирует к необходимости самообороны и законам войны. Противники инициативы, со своей стороны, отмечают, что Конгресс пока не согласовывал военное противостояние с наркокартелями, а подобные меры могут привести к конфликтам и нарушениям норм международного права.