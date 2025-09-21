Белый дом готов дать Трампу «карт-бланш» для войны с наркокартелями

Согласно данным источников, в настоящее время текст законопроекта активно обсуждают в Белом доме и различных ведомствах. Одним из авторов инициативы является конгрессмен от Республиканской партии Кори Миллс.
Сторонники законопроекта обращают внимание, что ежегодно от передозировок наркотиками в США погибают порядка ста тысяч человек, и Белый дом апеллирует к необходимости самообороны и законам войны. Противники инициативы, со своей стороны, отмечают, что Конгресс пока не согласовывал военное противостояние с наркокартелями, а подобные меры могут привести к конфликтам и нарушениям норм международного права.
По словам профессора Гарвардской школы права и экс-сотрудника Минюста Джека Голдсмита, принятие этого законопроекта дало бы Трампу «карт-бланш».
«Это безумно широко. Это бессрочное разрешение на войну против неисчислимого числа стран, организаций и лиц, которых президент мог бы счесть входящими в сферу его действия», — заявил эксперт.
Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что Вооружённые силы Соединённых Штатов уничтожили в международных водах судно, которое использовалось для перевозки наркотиков. По словам хозяина Белого дома, на борту корабля находились три человека. По приказу президента США Пентагон атаковал «судно, связанное с организацией, внесённой в список террористических».