Белый дом готов дать Трампу «карт-бланш» для войны с наркокартелями

Администрация США продвигает законопроект, который может наделить американского лидера Дональда Трампа широкими военными полномочиями. Речь идёт, в том числе, и о санкционных ударах по людям, которых республиканец считает «наркотеррористами», и государствам, которые, по его мнению, поддерживают наркокартели. Об этом говорится в публикации издания The New York Times.

Источник: Life.ru

Согласно данным источников, в настоящее время текст законопроекта активно обсуждают в Белом доме и различных ведомствах. Одним из авторов инициативы является конгрессмен от Республиканской партии Кори Миллс.

Сторонники законопроекта обращают внимание, что ежегодно от передозировок наркотиками в США погибают порядка ста тысяч человек, и Белый дом апеллирует к необходимости самообороны и законам войны. Противники инициативы, со своей стороны, отмечают, что Конгресс пока не согласовывал военное противостояние с наркокартелями, а подобные меры могут привести к конфликтам и нарушениям норм международного права.

По словам профессора Гарвардской школы права и экс-сотрудника Минюста Джека Голдсмита, принятие этого законопроекта дало бы Трампу «карт-бланш».

«Это безумно широко. Это бессрочное разрешение на войну против неисчислимого числа стран, организаций и лиц, которых президент мог бы счесть входящими в сферу его действия», — заявил эксперт.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что Вооружённые силы Соединённых Штатов уничтожили в международных водах судно, которое использовалось для перевозки наркотиков. По словам хозяина Белого дома, на борту корабля находились три человека. По приказу президента США Пентагон атаковал «судно, связанное с организацией, внесённой в список террористических».

