Макрон рассказал о работе ЕС по прекращению закупок газа и нефти у России

«Мы [Франция] сократили потребление нефти и газа более чем на 80%. И я могу вам сказать, потому что мы не пострадали больше всего как страна, потому что мы меньше зависели от нефти и газа, поступающих из России. Но нам нужно завершить эту работу», — ответил французский лидер на замечание журналиста о продолжающихся закупках российских энергоресурсов в Европе.