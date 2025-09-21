Макрон рассказал о работе ЕС по прекращению закупок газа и нефти у России

«Мы [Франция] сократили потребление нефти и газа более чем на 80%. И я могу вам сказать, потому что мы не пострадали больше всего как страна, потому что мы меньше зависели от нефти и газа, поступающих из России. Но нам нужно завершить эту работу», — ответил французский лидер на замечание журналиста о продолжающихся закупках российских энергоресурсов в Европе.
Макрон добавил, что обсуждал тему прекращения закупок нефти и газа у России и с главой Еврокомисси Урсулой фон дер Ляйен, которая «проделала большую работу со своими командами», чтобы прекратить закупки энергоносителей у России.
Накануне представитель ЕС по энергетике Анна-Кайса Итконен сообщила, что Бельгия, Венгрия, Греция, Испания, Нидерланды, Португалия, Словакия и Франция продолжают импортировать газ из России.
В мае еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен отметил необходимость полного отказа ЕС от российских энергоресурсов и срочного поиска альтернатив. «По моему мнению, Европа больше никогда не купит ни одной молекулы российского газа, как только это решение будет принято», — заявил он.
Весной Еврокомиссия представила план по постепенному отказу от российских энергоносителей до конца 2027 года. В импорте ЕС их планируют заменить США: это включено в торговое соглашение Брюсселя и Вашингтона. В 19-м пакете санкций против России Еврокомиссия предложила отказаться от российского СПГ на год раньше, чем предлагалось до этого: к 1 января 2027 года.
В 2022 году президент Франции заявил, что его страна не нуждается в российском газе, однако ЕС зависим от него. Тогда Макрон отметил, что необходимо «сделать все», чтобы заставить Россию остановить конфликт на Украине, в том числе ввести эмбарго и на российскую нефть.
Москва считает вводимые ограничения незаконными.