Стадион в Аризоне, где проводится прощание с Кирком, закрыли для входа

Стадион в Аризоне, где проводятся траурные мероприятия в память о консервативном активисте Чарли Кирке, был закрыт для посетителей.
СМИ публиковали видеозапись, согласно которой прощание посетил американский предприниматель Илон Маск, а также утверждали, что к стадиону прибудут президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Кирк скончался 10 сентября после того как в него стреляли в университете в американском штате Юта.
