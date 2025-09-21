Ричмонд
Стадион в Аризоне, где проводится прощание с Кирком, закрыли для входа

Стадион в Аризоне, где проводятся траурные мероприятия в память о консервативном активисте Чарли Кирке, был закрыт для посетителей.

Стадион в Аризоне, где проводятся траурные мероприятия в память о консервативном активисте Чарли Кирке, был закрыт для посетителей.

СМИ публиковали видеозапись, согласно которой прощание посетил американский предприниматель Илон Маск, а также утверждали, что к стадиону прибудут президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Кирк скончался 10 сентября после того как в него стреляли в университете в американском штате Юта.

Читайте материал «Фон дер Ляйен: ЕС будет учитывать свои интересы в вопросе пошлин против Китая».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

