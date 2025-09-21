Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Axios: Трамп встретится с лидерами арабских и мусульманских стран в Нью-Йорке

Встреча должна собрать представителей Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции. Белый дом ожидает, что эти страны примут участие в послевоенном плане для Газы и могут отправить войска для стабилизации региона в замену израильской армии.

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидерами арабских и мусульманских стран 23 сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке для обсуждения мер по прекращению конфликта в секторе Газа, сообщает портал Axios, ссылаясь на арабских чиновников. Об этом информирует РИА Новости.

Встреча должна собрать представителей Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции. Белый дом ожидает, что эти страны примут участие в послевоенном плане для Газы и могут отправить войска для стабилизации региона в замену израильской армии.

В тот же день Трамп также проведет отдельную встречу с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Омана, Бахрейна и Кувейта, чтобы обсудить обеспокоенность стран Персидского залива по поводу израильских ударов по Дохе. Эти государства хотят получить гарантии от США, что подобные атаки не повторятся.

9 сентября началась юбилейная, 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой пройдет Неделя высокого уровня. Общие прения запланированы с 23 по 27 сентября и 29 сентября. Российскую Федерацию на сессии представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватив более 200 заложников. По данным властей, в результате атаки погибли около 1,2 тыс. израильтян.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», нанося удары по гражданским объектам и объявив полную блокаду сектора Газа, что привело к остановке поставок воды, электричества, топлива, продуктов и медикаментов. Министерство здравоохранения Газы сообщило о 65 тыс. погибших палестинцев и более 165 тыс. раненых с начала конфликта.

Израильские военные объявили о начале операции в городе Газа с целью уничтожения боевиков ХАМАС и освобождения заложников. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что город находится «в огне».-0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше