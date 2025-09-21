Axios: Трамп встретится с лидерами арабских и мусульманских стран в Нью-Йорке

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с лидерами арабских и мусульманских стран 23 сентября на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке для обсуждения мер по прекращению конфликта в секторе Газа, сообщает портал Axios, ссылаясь на арабских чиновников. Об этом информирует РИА Новости.
Встреча должна собрать представителей Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании и Турции. Белый дом ожидает, что эти страны примут участие в послевоенном плане для Газы и могут отправить войска для стабилизации региона в замену израильской армии.
В тот же день Трамп также проведет отдельную встречу с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Омана, Бахрейна и Кувейта, чтобы обсудить обеспокоенность стран Персидского залива по поводу израильских ударов по Дохе. Эти государства хотят получить гарантии от США, что подобные атаки не повторятся.
9 сентября началась юбилейная, 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках которой пройдет Неделя высокого уровня. Общие прения запланированы с 23 по 27 сентября и 29 сентября. Российскую Федерацию на сессии представит министр иностранных дел Сергей Лавров.
7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватив более 200 заложников. По данным властей, в результате атаки погибли около 1,2 тыс. израильтян.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», нанося удары по гражданским объектам и объявив полную блокаду сектора Газа, что привело к остановке поставок воды, электричества, топлива, продуктов и медикаментов. Министерство здравоохранения Газы сообщило о 65 тыс. погибших палестинцев и более 165 тыс. раненых с начала конфликта.
Израильские военные объявили о начале операции в городе Газа с целью уничтожения боевиков ХАМАС и освобождения заложников. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что город находится «в огне».-0-