Трамп прибыл на прощание с Чарли Кирком

Президент США Дональд Трамп в воскресенье прибыл в Аризону на прощание с республиканским активистом и политиком Чарли Кирком.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье прибыл в Аризону на прощание с республиканским активистом и политиком Чарли Кирком. Об этом сообщает NBC News.

Планируется, что он выступит с речью.

Церемония проходит на стадионе, на нее пришли десятки тысяч человек.

Напомним, Кирка застрелили во время выступления 10 сентября в Университете долины штата Юта. Двумя днями позже полиция задержала 22-летнего Тайлера Робинсона, который ранее признался в содеянном собственному отцу.

