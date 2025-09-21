Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Ирана проведет переговоры с «евротройкой» на полях ГА ООН

Ранее МИД Исламской республики сообщил о прибытии Арагчи в Нью-Йорк. Отмечается, что глава иранского МИД прилетел в США за несколько дней до прибытия президента Ирана Масуда Пезешкиана, который выступит с речью на ГА ООН в среду.

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи проведет переговоры со странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция) на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой агентство Tasnim.

По его информации, встреча может состояться 22 или 23 сентября. На переговорах также будет присутствовать глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Ранее МИД Исламской республики сообщил о прибытии Арагчи в Нью-Йорк. Отмечается, что глава иранского МИД прилетел в США за несколько дней до прибытия президента Ирана Масуда Пезешкиана, который выступит с речью на ГА ООН в среду.

28 августа Великобритания, Германия и Франция инициировали запуск механизма восстановления антииранских санкций Совета Безопасности ООН. 19 сентября он отклонил резолюцию о невозобновлении санкционного режима в отношении Ирана. В ходе голосования за резолюцию высказались Россия, Китай, Алжир и Пакистан. Против проголосовали девять членов Совбеза (включая США, Великобританию, Францию), два воздержались. -0-

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше