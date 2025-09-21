Захарова: при конфискации активов РФ ЕС ждет жесткий ответ, а не хаос

Следствием конфискации замороженных на Западе российских активов станет не хаос, а жесткие ответные меры со стороны России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона.
Ранее глава Франции заявил, что в Европе не станут изымать активы РФ, так как нарушение норм международного права может обернуться хаосом для ЕС.
«Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», — приводит ТАСС слова Захаровой.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой задействовать остатки российских активов в размере 210 млрд евро для срочных потребностей Киева.
Заместитель премьер-министра Бельгии Винсент Ван Петегем заявила, что российские активы, которые Еврокомиссия предложила направить Украине в виде так называемого «репарационного кредита», фактически приравниваются к конфискации и могут быть незаконными.