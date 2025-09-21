Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: при конфискации активов РФ ЕС ждет жесткий ответ, а не хаос

Официальный представитель МИД России прокомментировала слова президента Франции.

Источник: Аргументы и факты

Следствием конфискации замороженных на Западе российских активов станет не хаос, а жесткие ответные меры со стороны России, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя заявление французского лидера Эммануэля Макрона.

Ранее глава Франции заявил, что в Европе не станут изымать активы РФ, так как нарушение норм международного права может обернуться хаосом для ЕС.

«Хаоса не будет. Будут меры. Жесткие. И они это знают», — приводит ТАСС слова Захаровой.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой задействовать остатки российских активов в размере 210 млрд евро для срочных потребностей Киева.

Заместитель премьер-министра Бельгии Винсент Ван Петегем заявила, что российские активы, которые Еврокомиссия предложила направить Украине в виде так называемого «репарационного кредита», фактически приравниваются к конфискации и могут быть незаконными.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше