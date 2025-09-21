Ричмонд
Португалия признала государственность Палестины

Португалия признала государственность Палестины. Такой информацией делится SIC Notícias, ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел страны Паулу Ранжеля.

Источник: Life.ru

«Португалия официально признала в это воскресенье государство Палестина. Об этом объявил министр иностранных дел Паулу Ранжел в миссии Португалии при ООН в Нью-Йорке», — сказано в сообщении канала.

Как отмечается в заявлении, Лиссабон выступает за урегулирование нынешнего палестино-израильского конфликта на основе двух государств.

Напомним, ранее государственность Палестины признали также Австралия, Великобритания и Канада. В ХАМАС приветствовали признание Палестины, однако подчеркнули, что для предотвращения оккупации Западного берега реки Иордан необходимы незамедлительные практические действия. В Израиле предупредили об ответных мерах в виде установления суверенитета над Иудеей и Самарией, а также полного подавления палестинской власти.

Узнать больше по теме
Палестина: история, конфликты и современное положение
Палестина — древняя земля с богатой историей, ставшая центром одного из самых затяжных конфликтов современности. Этот регион, священный для трех мировых религий, уже более века остается яблоком раздора на Ближнем Востоке. Сегодня она разделена на Западный берег и сектор Газа, но не прекращает добиваться международного признания и права на самоопределение. Разбираемся в истории образования этого государства и его пути к независимости.
Читать дальше