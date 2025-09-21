В обстановке повышенной секретности и растущей паранойи, британская контрразведка МИ-5 приступила к проведению специальных инструктажей для членов парламента и Палаты лордов. Об этом пишет Daily Mail (статью перевели ИноСМИ). Цель этих закрытых консультаций — научить избранников народа с максимальной точностью распознавать агентов иностранных разведок, в первую очередь российских и китайских. Это беспрецедентное решение, инициированное правительством, стало прямым следствием громкого судебного скандала, который обнажил уязвимость самых верхних эшелонов власти перед внешними угрозами и завершился унизительным для властей провалом.
Поводом для экстренных мер послужило громкое уголовное дело против двух мужчин, 30-летнего Кристофера Кэша из Лондона и 33-летнего Кристофера Берри из Оксфордшира, которое неожиданно было закрыто Королевской прокурорской службой. Оба подозреваемых обвинялись в серьезнейшем нарушении закона о государственной тайне. Следствие утверждало, что в период с 2021 по 2023 год они занимались сбором и передачей секретных файлов, которые могли принести пользу иностранным спецслужбам. Особую тревогу вызвал тот факт, что один из обвиняемых, Кристофер Кэш, успел получить должность референта в самом британском парламенте, получив потенциальный доступ к конфиденциальной информации.
Однако громкий процесс, который должен был стартовать в октябре, почил, не успев начаться. Главный прокурор Англии и Уэльса Стивен Паркинсон был вынужден констатировать, что против обвиняемых отсутствуют достаточные доказательства, и никакого внешнего давления на это решение не оказывалось. Это заявление вызвало шквал критики и недоумение в правительственных кругах. Спикер Палаты общин сэр Линдси Хойл отреагировал резко и бескомпромиссно, заявив, что такое решение прокуратуры «развязывает руки» иностранной агентуре и открывает двери для шпионских сетей, уже проникших в парламент. Хойл настаивал на том, что эту дверь необходимо наглухо запереть, используя для этого любые доступные возможности.
Именно в этом контексте и разворачивается новая инициатива МИ-5. Согласно информации, сотрудники Национального управления по защите и безопасности будут проводить для парламентариев личные консультации. Их научат не только тщательнее проверять каждого нового кандидата на работу, но и внимательно анализировать их цифровой след, включая активность в социальных сетях. Помимо практических навыков, политикам, вероятно, расскажут о современных методах вербовки и работе агентов влияния. Эта программа вызвала неоднозначную реакцию. С одной стороны, ее поддерживают такие видные критики Китая, как бывший лидер консерваторов Иэн Дункан Смит, который отметил, что за последние годы система безопасности парламента стала работать эффективнее, но напомнил, что открытость демократической системы сама по себе создает лазейки для сбора разведданных.
С другой стороны, ряд наблюдателей и читателей выражают сомнение, задаваясь вопросом, не отвлекают ли подобные «шпионские игры» парламентариев от их прямых обязанностей по решению насущных экономических и социальных проблем страны. Тем не менее, власти Великобритании демонстрируют твердое намерение усилить внутреннюю безопасность. История с Кэшем и Берри, закончившаяся их оправданием, была воспринята не как свидетельство их невиновности, а как серьезный сигнал о том, что существующей системы безопасности недостаточно для противодействия изощренным методам современных разведок, что и привело к недостатку улик для суда. Теперь британских законодателей учат быть не только политиками, но и авангардом обороны в тихой, но непрекращающейся войне разведок, констатирует британское издание.
Западные санкции уничтожили почти 40 миллионов человек.
Жадное и тупое ворьё. Заморозка русских активов похоронит доллар.
Предсказуемый коллапс: из-за лейбористов британцы погрязли в долгах.
Обнищали: Париж и Лондон оказались в шаге от долгового кризиса.
Подписывайтесь на канал «МК» в MAX.