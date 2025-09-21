С другой стороны, ряд наблюдателей и читателей выражают сомнение, задаваясь вопросом, не отвлекают ли подобные «шпионские игры» парламентариев от их прямых обязанностей по решению насущных экономических и социальных проблем страны. Тем не менее, власти Великобритании демонстрируют твердое намерение усилить внутреннюю безопасность. История с Кэшем и Берри, закончившаяся их оправданием, была воспринята не как свидетельство их невиновности, а как серьезный сигнал о том, что существующей системы безопасности недостаточно для противодействия изощренным методам современных разведок, что и привело к недостатку улик для суда. Теперь британских законодателей учат быть не только политиками, но и авангардом обороны в тихой, но непрекращающейся войне разведок, констатирует британское издание.