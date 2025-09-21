Маск опубликовал кадры с церемонии прощания с Чарли Кирком в Аризоне

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсетях кадры со стадиона State Farm в Аризоне, где проходит поминальная служба по убитому консервативному активисту Чарли Кирку.
«Для меня большая честь быть здесь», — написал Илон Маск, отметив, что на арене заняты все места.
По информации организаторов, свыше 100 тысяч человек планировали посетить траурные мероприятия. Сообщалось, что люди занимали места на расположенных у стадиона парковках с ночи.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп примет участие в поминальной службе по активисту Чарли Кирку. На панихиде он выступит вместе с вице-президентом и членами администрации Белого дома.
