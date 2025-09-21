Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маск опубликовал кадры с церемонии прощания с Чарли Кирком в Аризоне

Свыше 100 тысяч участников планировали посетить траурные мероприятия по убитому активисту.

Источник: Аргументы и факты

Американский миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсетях кадры со стадиона State Farm в Аризоне, где проходит поминальная служба по убитому консервативному активисту Чарли Кирку.

«Для меня большая честь быть здесь», — написал Илон Маск, отметив, что на арене заняты все места.

По информации организаторов, свыше 100 тысяч человек планировали посетить траурные мероприятия. Сообщалось, что люди занимали места на расположенных у стадиона парковках с ночи.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп примет участие в поминальной службе по активисту Чарли Кирку. На панихиде он выступит вместе с вице-президентом и членами администрации Белого дома.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше