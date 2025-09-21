Стало известно, кем был вооружённый мужчина, которого задержали на похоронах Кирка

«Вооружённый мужчина, задержанный возле стадиона Чарли Кирка, где готовилась мемориальная церемония, работал частным телохранителем одного из влиятельных лиц, присутствующих на сегодняшней церемонии», — заявила журналистка в соцсети X.
Согласно информации Джейкобс, во время проверки документов мужчина утверждал, что работает на Секретную службу, обеспечивающую безопасность первых лиц Соединённых Штатов, а также предъявил удостоверение заместителя шерифа из другого города.
Напомним, 20 сентября, накануне церемонии прощания с Чарли Кирком, агенты Секретной службы задержали вооружённого человека с поддельной корочкой силовика на стадионе State Farm Stadium в Глендейле. При задержанном обнаружили пистолет, нож и недействительное удостоверение сотрудника правоохранительных органов. Секретная служба совместно с местной полицией вела расследование инцидента.