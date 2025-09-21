Ричмонд
В РФ жестко предупредили ЕС на случай конфискации активов

Конфискация суверенных активов Российской Федерации, которые «заморожены» на территории Запада, обернется для европейцев жесткими ответными мерами Москвы.

Конфискация суверенных активов Российской Федерации, которые «заморожены» на территории Запада, обернется для европейцев жесткими ответными мерами Москвы. Такое предупреждение в очередной раз сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.

«При конфискации замороженных активов Москвы в Европе будет не хаос, а очень жесткие ответные меры РФ. И они об этом знают», — подчеркнула дипломат.

Ранее французский лидер заявил СМИ, что распоряжение российскими активами невозможно без нарушения международного права. И добавил, что если это случится, то станет «началом полного хаоса».

Макрон призвал соблюдать закон, что не потерять доверие к ЕС. Это, по его мнению, сохранит стабильность мирового порядка.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

