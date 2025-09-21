В РФ жестко предупредили ЕС на случай конфискации активов

Конфискация суверенных активов Российской Федерации, которые «заморожены» на территории Запада, обернется для европейцев жесткими ответными мерами Москвы. Такое предупреждение в очередной раз сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА Новости.
«При конфискации замороженных активов Москвы в Европе будет не хаос, а очень жесткие ответные меры РФ. И они об этом знают», — подчеркнула дипломат.
Ранее французский лидер заявил СМИ, что распоряжение российскими активами невозможно без нарушения международного права. И добавил, что если это случится, то станет «началом полного хаоса».
Макрон призвал соблюдать закон, что не потерять доверие к ЕС. Это, по его мнению, сохранит стабильность мирового порядка.
