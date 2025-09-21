Ли Цян призвал Конгресс США содействовать китайско-американским обменам и сотрудничеству

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье в Пекине встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса (нижняя палата парламента — Прим. БЕЛТА) США, призвав американский Конгресс правильно смотреть на Китай и китайско-американские отношения, оказывать активное содействие двусторонним обменам и сотрудничеству, играть конструктивную роль в укреплении дружбы двух стран и их общем развитии. Об этом пишет Синьхуа.