Ли Цян призвал Конгресс США содействовать китайско-американским обменам и сотрудничеству

Как заявил Ли Цян, Китай и США являются крупными державами с существенным глобальным влиянием, и потому поддержание стабильного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений отвечает общим интересам обеих сторон и оправдывает надежды международного сообщества.

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье в Пекине встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса (нижняя палата парламента — Прим. БЕЛТА) США, призвав американский Конгресс правильно смотреть на Китай и китайско-американские отношения, оказывать активное содействие двусторонним обменам и сотрудничеству, играть конструктивную роль в укреплении дружбы двух стран и их общем развитии. Об этом пишет Синьхуа.

Глава китайского правительства напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели несколько телефонных переговоров в этом году и указали стратегическое направление для развития двусторонних отношений на последующем этапе, придя к единому мнению, что Китай и Соединенные Штаты должны укреплять диалог и сотрудничество.

По словам Ли Цяна, Китай готов вместе с США придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и обоюдовыигрышного сотрудничества и надеется, что американская сторона будет двигаться навстречу Китаю, чтобы совместно продвигать двусторонние отношения по правильному пути, приносить благо обеим странам и миру в целом.

Премьер Госсовета КНР подчеркнул, что Китай и США должны быть партнерами по общему развитию, с искренностью относиться друг к другу, расширять взаимные возможности и добиваться взаимного успеха. Ли Цян добавил, что Китай рассчитывает вместе с США разрешать озабоченности друг друга посредством контактов в духе равенства, уважения и взаимной выгоды. −0-

