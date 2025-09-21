Охранник школы в Форосе ранен из-за атаки БПЛА ВСУ

В Форосе в Крыму беспилотный летательный аппарат нанес удар по зданию школы, в результате чего был ранен охранник. Об этом 21 сентября сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, актовый зал школы полностью разрушен, а библиотека получила серьезные повреждения. Пострадавший охранник был оперативно госпитализирован.
Ранее в тот же день Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по санаторию «Форос». По предварительным данным, в результате атаки пострадали около 15 человек, есть погибшие.
Ситуация в регионе остаётся напряжённой: все девять районов Донецка подвергаются обстрелам, и безопасных зон практически не осталось. Местные жители продолжают жить под постоянной угрозой, а военные действия наносят значительный ущерб гражданской инфраструктуре.