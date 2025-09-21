Маск: Кирк был убит тьмой за то, что показал людям свет

«Чарли был убит тьмой за то, что показал людям свет», — написал Маск на своей странице в соцсети X.
Ранее Маск опубликовал видео со стадиона в штате Аризона, где проходит церемония прощания с Кирком.
На мероприятие прибыл президент США Дональда Трампа.
