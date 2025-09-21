Ричмонд
Маск: Кирк был убит тьмой за то, что показал людям свет

Активист Чарли Кирк был убит тьмой за то, что показал людям свет, заявил американский бизнесмен Илон Маск.

Источник: AP 2024

«Чарли был убит тьмой за то, что показал людям свет», — написал Маск на своей странице в соцсети X.

Ранее Маск опубликовал видео со стадиона в штате Аризона, где проходит церемония прощания с Кирком.

На мероприятие прибыл президент США Дональда Трампа.

