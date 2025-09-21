Белый дом: победа Трампа стала возможной благодаря «армии» Кирка

ФИНИКС (ШТАТ АРИЗОНА), 21 сен — РИА Новости. Победа президента США Дональда Трампа во всех колеблющихся штатах на выборах главы государства 2024 года стала возможна благодаря молодежи, являвшейся «армией» погибшего консервативного политика и активиста Чарли Кирка, заявила глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.
«Победа президента Трампа, одержанная по результатам голосования во всех колеблющихся штатах, была обеспечена молодыми людьми, большинство из которых были новичками в политике. Это была армия Чарли, и он позаботился о том, чтобы они понимали ставки», — сообщила она, выступая на панихиде по Кирку в штате Аризона.
