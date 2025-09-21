В Крыму ликвидирован пожар в школе, поврежденной дроном ВСУ

По информации ведомства, благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня. На момент происшествия в школе не находилось учащихся, что позволило избежать жертв среди детей.
Напомним, ранее Министерство обороны России заявило, что удар украинских БПЛА был нанесен по курортной зоне Крыма, где отсутствуют какие-либо военные объекты. Данная атака вызвала обеспокоенность в связи с ее направленностью на гражданскую инфраструктуру. В результате атаки погибли 2 человека, еще 15 — получили ранения.
