В Крыму ликвидирован пожар в школе, поврежденной дроном ВСУ

Пожар, возникший в здании школы в Форосе, которое ранее получило повреждения в результате атаки украинских беспилотников (БПЛА), успешно ликвидирован.

Пожар, возникший в здании школы в Форосе, которое ранее получило повреждения в результате атаки украинских беспилотников (БПЛА), успешно ликвидирован. Об этом сообщили представители Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Крыма.

По информации ведомства, благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня. На момент происшествия в школе не находилось учащихся, что позволило избежать жертв среди детей.

Напомним, ранее Министерство обороны России заявило, что удар украинских БПЛА был нанесен по курортной зоне Крыма, где отсутствуют какие-либо военные объекты. Данная атака вызвала обеспокоенность в связи с ее направленностью на гражданскую инфраструктуру. В результате атаки погибли 2 человека, еще 15 — получили ранения.

