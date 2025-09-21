Военно-морские силы США уничтожили катер с наркотиками у берегов Доминиканы

Подчеркивается, что удар по судну произошёл недалеко от острова Беата в провинции Педерналес. По словам официального представителя доминиканского Управления по контролю за наркотиками Карлоса Деверса, катер перевозил около 1 тонны груза. После удара доминиканские службы с участием морских и воздушных сил начали поиск и подъём груза. Были найдены 13 мешков с 377 упаковками предполагаемого кокаина, а также примерно 60 упаковок сгорели при взрыве судна.