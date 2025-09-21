Ричмонд
Военно-морские силы США уничтожили катер с наркотиками у берегов Доминиканы

Венесуэла потребовала от ООН прекратить военные операции в Карибском море.

Источник: Комсомольская правда

Быстроходный катер с наркотиками был уничтожен ударом ВМС США у берегов Доминиканской Республики. В результате совместной операции Доминиканы и США изъяты 377 упаковок предполагаемого кокаина. Об этом пишет Diario Libre.

Подчеркивается, что удар по судну произошёл недалеко от острова Беата в провинции Педерналес. По словам официального представителя доминиканского Управления по контролю за наркотиками Карлоса Деверса, катер перевозил около 1 тонны груза. После удара доминиканские службы с участием морских и воздушных сил начали поиск и подъём груза. Были найдены 13 мешков с 377 упаковками предполагаемого кокаина, а также примерно 60 упаковок сгорели при взрыве судна.

Начато расследование для установления происхождения партии и лиц, причастных к операции. Власти отмечают, что совместная акция с США «демонстрирует усиление сотрудничества в борьбе с транснациональными наркосетями».

Газета Diario Libre связывает операцию с политикой США по увеличению присутствия в Карибском море для противодействия наркоторговле.

Размещение американских сил у берегов Венесуэлы и в других районах региона вызвало критику со стороны ряда латиноамериканских стран, которые считают такие действия агрессивными. Венесуэла обратилась в Совет Безопасности ООН с требованием прекратить военные операции в Карибском море.

Напомним, 8 сентября в Венесуэле началась мобилизация 25 тысяч военных после ударов США.

