Семь человек погибли в результате крушения лодки на озере Кьога в Уганде

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семь человек утонули, 29 выжили после того, как лодка перевернулась на озере Кьога в округе Амолатар на севере Уганды в пятницу, сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию.
Деревянное судно направлялось из деревни Мучора-Абино, чтобы сопроводить катехизатора на церемонию погребения. Лодка перевернулась в водах около деревни Кирьянга в округе Ачии около 11:00 по местному времени, говорится в заявлении полиции.
«На борту находилось в общей сложности 36 человек, 29 из них выжили. Инцидент произошел примерно в 400 метрах от места посадки в Кирьянге, когда моторная лодка ударилась о неподвижный пень дерева, в результате чего перевернулась», — говорится в заявлении.
Полиция сообщила, что тела погибших были доставлены в морг одного из медицинских центров Амолатара для проведения вскрытия.
На озерах Уганды часто происходят аварии с лодками, причиной которых часто являются перегрузка и плохие погодные условия. -0-