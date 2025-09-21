Супруга бывшего офицера Ступникова, обвиняемого в госизмене, развелась с ним

По данным источника, женщина была допрошена следователями. В ходе досмотра её телефона не было обнаружено ничего, указывающего на её причастность к деятельности Ступникова.
В настоящее время женщина работает тренером в бассейне спорткомплекса «Олимп» в городе Борзя.
«Она уже около трёх лет здесь работает. Ответственно относится к своим обязанностям, тренирует девочек», — заявил директор организации.
Напомним, что Лев Ступников перешёл на сторону Украины и на протяжении семи месяцев передавал данные о местоположении российских подразделений. Украинский журналист Дмитрий Карпенко утверждает, что Ступников также сотрудничал с ним во время своей службы в рядах ВС РФ. Позднее офицер перешёл линию фронта и вступил в подразделение ГУР Украины.