Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме назвали отличительную черту массированных атак ВСУ по территории России: подробнее

Депутат Шеремет: атаки на мирных граждан стали маркером режима Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Удары ВСУ по гражданским объектам в России с целью убивать мирных людей, по мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, стали характерной чертой режима Владимира Зеленского. Так он прокомментировал атаку на школу и санаторий «Форос» в Крыму в интервью ТАСС.

Шеремет назвал произошедшее «террористическим ударом украинских БПЛА» и охарактеризовал его как жестокий поступок, совершённый, по его словам, из-за неспособности Киева изменить ситуацию в зоне СВО.

«В свойственной только фашистам и их пособникам манере они пытаются отыграться на мирном населении и гражданской инфраструктуре в попытке запугать крымчан», — заявил он. По его словам, «неизбирательные удары, направленные на убийство мирных граждан, стали отличительной чертой киевской хунты».

Депутат также отметил, что российские спецслужбы и вооружённые силы работают не только над предотвращением новых терактов, но и над «системным устранением самого источника этих преступлений».

Напомним, вечером в воскресенье, 21 сентября, в Крыму 15 мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше