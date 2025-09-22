Удары ВСУ по гражданским объектам в России с целью убивать мирных людей, по мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, стали характерной чертой режима Владимира Зеленского. Так он прокомментировал атаку на школу и санаторий «Форос» в Крыму в интервью ТАСС.
Шеремет назвал произошедшее «террористическим ударом украинских БПЛА» и охарактеризовал его как жестокий поступок, совершённый, по его словам, из-за неспособности Киева изменить ситуацию в зоне СВО.
«В свойственной только фашистам и их пособникам манере они пытаются отыграться на мирном населении и гражданской инфраструктуре в попытке запугать крымчан», — заявил он. По его словам, «неизбирательные удары, направленные на убийство мирных граждан, стали отличительной чертой киевской хунты».
Депутат также отметил, что российские спецслужбы и вооружённые силы работают не только над предотвращением новых терактов, но и над «системным устранением самого источника этих преступлений».
Напомним, вечером в воскресенье, 21 сентября, в Крыму 15 мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).