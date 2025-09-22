Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крым под атакой фейков: ВСУ пытаются дезинформировать на фоне ударов БПЛА

На территории Крымского полуострова, который подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), наблюдается активное распространение фейковой информации.

На территории Крымского полуострова, который подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), наблюдается активное распространение фейковой информации. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков через свой Telegram-канал.

По словам Крючкова, в сети участилась активность украинских ботов и ресурсов, направленная на дезинформацию. «Доверяем только официальным источникам», — настоятельно призвал он жителей и гостей полуострова, подчеркнув важность получения информации из проверенных каналов.

Ранее, 21 сентября, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Крыму, что подтвердил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его информации, в результате атаки были повреждены объекты на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о трагических последствиях террористической атаки, совершенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Крым. По предварительным данным, в результате нападения погибли два гражданских лица, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше