Крым под атакой фейков: ВСУ пытаются дезинформировать на фоне ударов БПЛА

На территории Крымского полуострова, который подвергся атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), наблюдается активное распространение фейковой информации. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков через свой Telegram-канал.
По словам Крючкова, в сети участилась активность украинских ботов и ресурсов, направленная на дезинформацию. «Доверяем только официальным источникам», — настоятельно призвал он жителей и гостей полуострова, подчеркнув важность получения информации из проверенных каналов.
Ранее, 21 сентября, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Крыму, что подтвердил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его информации, в результате атаки были повреждены объекты на территории санатория «Форос», а также здание школы в поселке.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о трагических последствиях террористической атаки, совершенной Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Крым. По предварительным данным, в результате нападения погибли два гражданских лица, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.