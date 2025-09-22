Новости СВО. ВС РФ продвигаются на севере ДНР и взяли под контроль трассу на Дружковку, Киев поручил оборону Херсона актрисе, 22 сентября

— Путин так же, как и президент Трамп, сохраняет заинтересованность и готовность к тому, чтобы вся украинская история развивалась в русле мирного урегулирования. Мы рассчитываем на то, что Соединённые Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия, чтобы помочь в этом деле. Ну, а дальше посмотрим, что из этого получится, — сказал он.