Известно, что 21 сентября ВСУ провели атаку на Крым с использованием БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами. В результате инцидента погибли два человека, а еще 15 получили ранения. Сообщалось, что удары ВСУ по гражданским объектам в России с целью убивать мирных людей, по мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, стали характерной чертой режима Владимира Зеленского.