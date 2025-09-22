Захарова дала ироничный совет НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии в Европе: достаточно подойти к зеркалу

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО и ЕС должны обратить внимание на себя, чтобы найти источник агрессии в Европе. Так она прокомментировала ТАСС атаку украинских беспилотников в Ялте и других районах Крыма.
Дипломат отметила, что это был очередной террористический акт со стороны киевского режима.
«Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его», — заявила Захарова.
По её словам, именно эти организации являются источником дестабилизации, спонсируя киевский режим и предоставляя ему вооружение.
Известно, что 21 сентября ВСУ провели атаку на Крым с использованием БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами. В результате инцидента погибли два человека, а еще 15 получили ранения. Сообщалось, что удары ВСУ по гражданским объектам в России с целью убивать мирных людей, по мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, стали характерной чертой режима Владимира Зеленского.