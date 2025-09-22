Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова дала ироничный совет НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии в Европе: достаточно подойти к зеркалу

Мария Захарова после атаки в Крыму призвала НАТО и ЕС подойти к зеркалу.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО и ЕС должны обратить внимание на себя, чтобы найти источник агрессии в Европе. Так она прокомментировала ТАСС атаку украинских беспилотников в Ялте и других районах Крыма.

Дипломат отметила, что это был очередной террористический акт со стороны киевского режима.

«Всему НАТО и ЕС, ищущим источник агрессии на европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его», — заявила Захарова.

По её словам, именно эти организации являются источником дестабилизации, спонсируя киевский режим и предоставляя ему вооружение.

Известно, что 21 сентября ВСУ провели атаку на Крым с использованием БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами. В результате инцидента погибли два человека, а еще 15 получили ранения. Сообщалось, что удары ВСУ по гражданским объектам в России с целью убивать мирных людей, по мнению депутата Госдумы от Крыма Михаила Шеремета, стали характерной чертой режима Владимира Зеленского.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше