Трамп вместе с сыном наблюдает за панихидой по Кирку в Аризоне из отдельной ложи

Напомним, на прощание с убитым активистом Чарли Кирком в Аризоне пришли сотни тысяч человек. По данным полиции, до 200 тысяч человек могут попытаться посетить панихиду, что вдвое превышает первоначальные прогнозы. Основное мероприятие проходит на стадионе State Farm, максимальная вместимость которого составляет 73 тысячи человек. По некоторым данным, очередь из тысяч людей начала формироваться с ночи, многие приехали из других штатов с членами семей.