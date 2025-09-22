Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии не исключают возможное падение космического мусора из-за запуска Starlink

«Вплоть до субботы, 27 сентября, возможно падение космического мусора, образовавшегося в результате запуска ракеты и операции по возвращению в атмосферу и приводнению разгонного блока ракеты SpaceX Starlink 10−27», — сказал собеседник агентства, сославшись на соответствующее сообщение, полученное от США.

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возможное падение космического мусора из-за запуска спутников Starlink миссии 10−27 не исключают в Австралии в ближайшую неделю. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на диспетчерскую службу района полетной информации «Мельбурн».

«Вплоть до субботы, 27 сентября, возможно падение космического мусора, образовавшегося в результате запуска ракеты и операции по возвращению в атмосферу и приводнению разгонного блока ракеты SpaceX Starlink 10−27», — сказал собеседник агентства, сославшись на соответствующее сообщение, полученное от США.

В этой связи с 21 сентября и до 14:23 по всемирному времени (17:23 по минскому времени) 27 сентября диспетчеры объявили опасной для полетов часть воздушного пространства на западе Австралии, причем как над прилегающими морскими районами, так и над материком.

Ранее в рамках миссии 10−27 на орбиту были запущены 28 новых спутников системы Starlink. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 06:53 по времени Восточного побережья США (13:53 по минскому времени).-0-